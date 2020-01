Ceará estreia na temporada de 2020 com placar de 2 a 2 contra Frei Paulistano

No primeiro compromisso da temporada, o Ceará estreou oficialmente em 2020 com um empate. No jogo, neste domingo (26) contra o Frei Paulista /SE no estádio Presidente Vargas (PV) o Vovô ficou no 2 a 2. Em campo, nada de torcida devido punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que impediu a presença de público.

Os gols dos donos da casa foram de Vinícius e Felipe Silva, enquanto Caio e Baby deixaram tudo igual. O duelo foi válido pela 1ª fase da Copa do Nordeste.

O próximo duelo alvinegro é no Campeonato Cearense, com adversário e horário a definir. Já no sábado (1º), a equipe de Argel Fucks encara o Fortaleza no primeiro Clássico-Rei do ano.