Ceará ganha mais um empreendimento da rede: VG Sun Cumbuco by Vila Galé

A Vila Galé maior rede de resorts do país, anuncia seu novo empreendimento no Ceará: VG Sun by Vila Galé, já inaugurado. Nesta fase inicial, o VG Sun by Vila Galé vai disponibilizar 65 unidades habitacionais com categorias variadas para atender aos mais diversos públicos.

Localizado ao lado do Vila Galé Cumbuco, todas as suítes terão quarto, sala, banheiro e uma cozinha, totalmente mobiladas, equipadas e decorada para uso dos hóspedes. As acomodações podem ter de um a três quartos e as metragens de 39 m², 70 m² e 99 m².

Os apartamentos de 39 m² são compostos de um dormitório e sala no mesmo ambiente, cozinha, banheiro e varanda. Já as suítes, com 70 m², possuem dois dormitórios, sala, cozinha e varanda, além de dois banheiros. E os de 99 m², possuem três dormitórios, sala, cozinha, dois banheiros e varanda.

“O VG Sun by Vila Galé surgiu com o intuito de diversificar a oferta de hospedagem na região, oferecendo um produto complementar ao resort Vila Galé Cumbuco em regime de self catering. A ideia aqui é receber os hóspedes que viajam a lazer ou a trabalho em estadas de longa ou curta permanência, e que desejam ter uma acomodação mais independente com quarto, sala, banheiro e cozinha equipada para, por exemplo, preparar uma refeição. Queremos que o VG Sun by Vila Galé seja segunda casa dos brasileiros no Ceará”, explica Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da rede Vila Galé.

À beira da praia do Cumbuco, o empreendimento possui infraestrutura completa de lazer, incluindo piscina adulto e infantil, sauna, jacuzzi, academia, quadra poliesportiva, quadra de tênis e parque infantil. O VG Sun by Vila Galé ainda conta com recepção, segurança e restaurante/bar.

Reservas

Contato: (71) 3263 9999

Email: vgsun.reservas@vilagale.com ou no site da Vila Galé.

PRINCIPAIS FACILIDADES DO VG SUN BY VILA GALÉ

– 65 acomodações (34 estúdios de 39 m², 30 suítes de 70 m² e uma suíte superior de 99 m²)

– Todas as unidades estão mobiladas, equipadas e decoradas

– Restaurante Bom de Mar (gerenciado por terceiro)

– Piscinas exteriores para adultos e crianças

– Jacuzzi

– Academia

– Parque Infantil

– Quadra de Tênis

– Quadra poliesportiva

– Acesso para pessoas com mobilidade reduzida

– Wi-fi gratuito nas áreas comuns e nas acomodações