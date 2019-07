Ceará investe mais de R$ 800 milhões em projetos de infraestrutura durante o 1º semestre

O total de recursos concedidos para projetos de infraestrutura por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) superou em 15% a projeção para o primeiro semestre deste ano. Os valores são administrados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e disponibilizados por meio do Banco do Nordeste (BNB). O Ceará teve acesso a R$ 842,5 milhões, o equivalente a 90% do total planejado para investimentos na região.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, defende que o FNE é um importante instrumento para aquecer a economia e impulsionar o crescimento do Nordeste. O objetivo é investir em infraestrutura para levar o desenvolvimento de forma mais rápida para todas as áreas, além de estimular a geração de emprego e renda na região.

Enquanto alguns estados apresentaram resultados acima da expectativa, o Maranhão e Alagoas não tiveram contratos fechados por meio do FNE para o setor de infraestrutura durante o primeiro semestre de 2019.