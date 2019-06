Ceará já vacinou mais de 2 milhões de pessoas contra gripe, a campanha segue até o dia 14 de junho

O Ceará já vacinou 2.266.437 pessoas contra a gripe. Os dados são da secretária de saúde do estado. A cobertura da vacina chegou a 88,40% da população. De acordo com a secretária de saúde, a vacinação é a melhor forma de prevenção contra a gripe. No Ceará, 151 municípios já alcançaram a meta.

Dentre os grupos prioritários, foram vacinados 92,47% dos idosos com 60 anos ou mais; 95% da população indígena; 14% de adolescentes e jovens sob medida socioeducativa; 145% da população carcerária e funcionários do sistema prisional; e 45% dos profissionais das forças de segurança e salvamento.

Até 14 de junho, todos os postos de saúde devem continuar vacinando os grupos prioritários. A campanha nacional iniciou no dia 10 de abril e a meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% do público alvo. O objetivo é reduzir as formas graves, complicações e mortes causadas pela Influenza.

O Ceará registrou sete óbitos causados pela influenza H1N1 em 2019, de acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa).