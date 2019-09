Ceará negocia voo direto de Milão para Jericoacoara

Foram iniciadas as negociações para voos diretos da Itália e Ceará. Segundo informações do titular da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), Arialdo Pinho, foi realizado um primeiro contato para a conexão “Milão x Jericoacoara”.

No que se refere as negociações, o secretário de turismo Arialdo afirmou que as conversas com a companhia aérea estão bem avançadas e ressalta o interesse da mesma pela conexão, porém, outras informações como o nome da empresa que irá atuar na operação dos voos, ainda não foram apresentadas.