Ceará ocupa 3º lugar como Estado do Nordeste com mais casos de estupro em 2018

Foram registrados 1.790 casos de estupro no Ceará em 2018. O número é equivalente a 149 registros mensais e constam nos dados da 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nessa terça-feira (10). Em média quatro pessoas são vítimas de estupro no estado a cada dia.

Diante do número de ocorrências, o Ceará aparece em 3º lugar no Nordeste. Já na comparação em nível nacional, o Ceará passou de 10º no ano retrasado para 13º estado com maior número de estupros, em 2018.

Os dados mostram que 85% das vítimas eram mulheres. Em números absolutos, dos 1.790 crimes sexuais anotados, 1.525 atingiram pessoas do sexo feminino. Em nível nacional, o Ceará ocupa o 12º lugar no Brasil, mas o índice negativo no Nordeste se repete.

Em 2018, o Ceará registrou 35 casos a mais que em 2017. De janeiro a dezembro, foram 253 tentativas de estupro. O Anuário não detalha o perfil das vítimas e dos suspeitos de praticarem o crime no Estado, mas aponta que, em nível nacional, 75,9% dos casos são cometidos por pessoas conhecidas e em 96,3% os autores são homens.