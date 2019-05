Ceará recebe especialistas para o II Seminário Internacional Mais Infância Ceará

Acontecerá, nesta terça (28) e quarta-feira (29), o “II Seminário Internacional Mais Infância Ceará: a Garantia dos Direitos das Crianças na Construção de um Futuro Sustentável”. A abertura está agendada para as 8:30 desta terça, com a presença do governador Camilo Santana e da primeira-dama Onélia Santana, idealizadora do Programa Mais Infância Ceará, no Centro de Eventos do Ceará.

Serviço

II Seminário Mais Infância Ceará

Local: Centro de Eventos do Ceará (Avenida Washington Soares, 999, Edson Queiroz), salão Pecém.

Data: 28 e 29/5 (terça e quarta-feira)

Hora: 8h30min

Lançamento do livro do “Programa Mais Infância Ceará”

Local: Pavilhão de Eventos da Residência Oficial (Rua Deputado Moreira da Rocha, 1.200, Meireles)

Data: 28/5/2019 (terça-feira)

Hora: 20h