Ceará recua 0,9% na produção industrial

O Ceará registrou uma queda de 0,9% na produção industrial na passagem de abril para maio deste ano. Ao todo, houve um recuo em oito dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acompanhando o recuo de 0,2% da indústria nacional no período.

A Região Nordeste, que tem a produção industrial de seus nove estados calculada em conjunta, recuou 0,9%.

A maior queda observada foi no Espírito Santo (-2,2%). Segundo a Pesquisa Industrial Mensal, divulgada nesta sexta-feira (12), outros estados com queda na produção foram Rio Grande do Sul (-1,4%), Santa Catarina (-1,3%), Minas Gerais (-1%), Mato Grosso (-0,7%) e Pernambuco (-0,6%) a seguir.