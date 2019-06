Ceará reduz em 91% casos de catapora entre 2014 e 2018

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), entre 2014 e 2018, o Ceará registrou 3.221 casos da virose. A pasta reforça que somente os óbitos e os casos graves da doença, que exigem internação, têm notificação compulsória, obrigatória pelas unidades de saúde.

O ministério não informou os dados referentes à capital nem ao ano de 2019, e as secretarias municipal e estadual de Saúde não contabilizam as ocorrências da infecção.

