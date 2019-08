Ceará registra alta de 42,9% nas exportações de julho

O Ceará apresentou o melhor resultado mensal do ano e exportou US$ 249,02 milhões em julho. O montante é 42,9% maior em relação ao mês anterior. Assim como as exportações, as importações também seguem em alta. O Estado importou US$ 290,5 milhões, um aumento de 71,3% em relação ao mês passado.

As informações são do estudo Ceará em Comex, realizado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado.

O Ceará permanece em terceiro lugar nas exportações do Nordeste e 14° no país. São Gonçalo do Amarante é o município que lidera as vendas de produtos para o exterior, representando 55,9% do total vendido pelo Ceará.

Em segundo lugar, o município de Caucaia soma US$ 123,3 milhões nas exportações, com destaque para o crescimento de 173,9%, o maior entre os municípios cearenses.

As exportações cearenses tiveram como seu principal destino os Estados Unidos.