Ceará registra maior crescimento no número de passageiros internacionais até outubro

O Ceará registrou, mais uma vez, o maior crescimento do Brasil no número de passageiros internacionais em voos diretos. O aumento foi de 57,5% em comparação ao mesmo período de 2018. Em números absolutos, o estado aparece na quarta colocação do País, com 223,4 mil visitantes, atrás de São Paulo (6,4 milhões), Rio de Janeiro (1,7 milhão) e Distrito Federal (265,8 mil). Os dados são da Agência Nacional da Aviação Civil, referentes ao período de janeiro a outubro deste ano.

A pesquisa também mostra que o Ceará se firma como principal porta de entrada de turistas no Nordeste, estando à frente dos outros estados da região, tanto no crescimento quanto em números absolutos. Pernambuco teve queda de 5,2% e registrou 217,8 mil passageiros. Já a Bahia teve crescimento de 6,2%, mas recebeu 198,5 mil visitantes internacionais em voos diretos. Também atrás do Ceará estão Rio Grande do Sul, com 212,3 mil passageiros, e Minas Gerais, com 172,1 mil estrangeiros.

“Estamos conseguindo manter nosso crescimento que vem desde o começo do ano passado, com o início da operação do hub da Air France/KLM e GOL. Demos continuidade com os voos da Latam e agora devemos continuar nessa crescente em razão dos voos da Air Europa que virão de Madri a partir deste mês. É o resultado de um trabalho longo e que permanecerá para que esses voos continuem com a boa ocupação e trazendo mais estrangeiros ao Ceará”, destaca o secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará