Ceará registra mais de 700 casos de HIV em 2018

Os cearenses precisam ter muito cuidado para manter a saúde em dias. De acordo com o Ministério da Saúde, 135 mil pessoas no Brasil convivem com o vírus HIV e não sabem. Nos últimos cinco anos, o número de mortes pela doença caiu quase 23%. Só no ano passado, foram registradas quase 11 mil mortes pelo vírus HIV. No Ceará, foram registrados 704 casos de aids em 2018.

Em 2018, quase 44 mil casos novos de HIV foram registrados no país. A notificação para infecção pelo HIV passou a ser obrigatória em 2014, assim como o tratamento para todas as pessoas vivendo com o vírus. A medida trouxe mais acesso ao tratamento e aumentou a quantidade de diagnósticos.

O país tem registrado, anualmente, uma média de 39 mil novos casos de aids nos últimos cinco anos. A Região Nordeste é responsável por 16,1% desses registros. A doença atinge, em sua maioria, os homens, responsáveis por 66% da quantidade de casos.

A nova Campanha de Prevenção ao HIV foi lançada pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, nessa sexta-feira. A iniciativa celebra as conquistas nos 31 anos do Dia Mundial de Luta contra a aids. Com o conceito “HIV. Se a dúvida acaba, a vida continua”, a ação tem objetivo mostrar a importância da prevenção, do teste e do tratamento do HIV para evitar a aids.

