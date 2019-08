Ceará registra mais de 8 mil casos de dengue somente neste ano

O Estado do Ceará registrou aumento de 175,1% nos casos confirmados de dengue. Os dados fazem parte do Boletim Epidemiológico de Arboviroses, publicado pela Secretaria da Saúde do Ceará neste mês. De janeiro até 22 julho de 2019 foram contabilizados 8,582 casos da doença

Segundo especialistas o período chuvoso, que já deveria ter se encerrado totalmente, é o principal fator responsável pela disseminação dos ovos do mosquito. A água acumulada aliada ao lixo nas ruas colabora para a proliferação do inseto na capital, causando

Dentre as ações de combate à doença, a Secretaria Municipal da Saúde projeta a Operação Inverno para iniciar a quadra chuvosa de 2020 com mais segurança. A ação se estenderá de outubro a dezembro com duração de 90 dias onde serão selecionadas 30 áreas consideradas vulneráveis em Fortaleza para realização de atividades e campanhas Cede conscientização.

Conforme o coordenador de Vigilância em Saúde da SMS, Nélio Morais, os principais bairros incluídos nas áreas vulneráveis são Jangurussu, Bom Jardim, Bonsucesso, Barra do Ceará, Cristo Redentor, Pirambu, Conjunto Ceará, Vicente Pinzón, Joaquim Távora, São João do Tauape e Montese.