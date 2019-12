Ceará registra mais de 80 mil empresas em 2019

O número de abertura de empresas no Ceará registrou aumento de 22,02% este ano, com 80.239 novos negócios constituídos de janeiro a novembro de 2019, em comparação às 65.758 empresas registradas no mesmo período do ano passado, na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O setor de Serviços lidera a quantidade de empresas abertas com 43.745 constituições, correspondendo ao aumento de 28,91% se comparado ao número de empresas do setor abertas no mesmo período de 2018.

A presidente da JUCEC, Carolina Monteiro, acredita que o saldo positivo é um reflexo das ações do Governo do Ceará.

“É um cenário positivo que tem como resultado o trabalho realizado em conjunto pela Sedet e com as suas vinculadas no processo de simplificação, além de ações do Governo Estadual com o objetivo de tornar o Ceará um estado bem desenvolvido e com o empreendedorismo bem aparado pelo estado”.

Sobre os dados, Carolina explica que os números são monitorados através do Sistema de Registro Mercantil, implantado em maio de 2017, “que conta com aparato de inovações que nós implantamos, desde o processo de simplificação de procedimentos até o projeto de monitoramento com vários dashboards, que são painéis e gráficos que mostram número de abertura, fechamento e, inclusive, o número de dias em que o empreendedor leva para abrir uma empresa; hoje são 36 horas”, ressalta.

Em relação aos municípios, as cidades que mais abriram empresas este ano foram Fortaleza, com 37.659 constituições, seguida de Caucaia e Juazeiro do Norte que registraram 3.363 e 3.069 novos negócios, respectivamente.

Fechamento de empresas

Os números de empresas fechadas em 2019, de janeiro a novembro, foram 29.313, sendo o Comércio o setor que mais registrou baixas com 13.812 extinções, seguido pelo setor de Serviços com 12.721 fechamentos e 2.780 Indústrias baixadas.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará