Ceará é o quinto Estado com maior número de inscritos no Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano registra 5.095.382 inscritos em todo o país. Só Ceará são 294.992 participantes, sendo o quinto estado com a maior quantidade de inscritos, cerca de 5,8% do total de inscrições em todo Brasil. Os números são do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). As provas do exame serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês.

A maior parte dos inscritos do estado são de Fortaleza, com 95.092 participantes. Em seguida, os municípios que registraram a maior quantidade de inscritos são Caucaia, Canindé, Crateús, Horizonte, Aracati, Barbalha, Baturité e Brejo Santo.

Com o Enem, estudantes de todo o país terão a oportunidade de ingressar no ensino superior de instituições públicas e privadas do Brasil e de Portugal, onde 37 universidades já aceitam os resultados do exame como forma de acesso aos cursos. Mais de 500 mil pessoas estão envolvidas na elaboração e na aplicação do exame, que é a maior porta de entrada para a educação superior do país.