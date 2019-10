Ceará registra queda no número de pessoas mortas pela polícia

O Brasil teve no 1º semestre deste ano 2.886 pessoas mortas por policiais, 120 a mais que no mesmo período de 2018. A alta no dado, no entanto, não é uma tendência nacional: a maioria dos estados, inclusivo o Ceará, teve queda nos registros nos primeiros seis meses de 2019. O levantamento faz parte do Monitor da Violência, uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.