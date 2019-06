Ceará registra redução de 60% em roubos de carga, segundo SSPDS

O Ceará registrou redução de 61% nos roubos de carga, no período de janeiro a maio de 2019. No ano passado, foram 121 crimes, contra 47, neste ano. Em 2018, o ano fechou com diminuição de 21,3%, se comparado a 2017. Neste mês, o Estado chega ao 24° mês de queda nos roubos em geral.

Para o secretário da SSPDS-CE, André Costa, o progresso nos números se deve ao empenho da Segurança Pública cearense, apoiado pelas estratégias e tecnologias aplicadas no combate aos crimes de mobilidade.

“Os números são reflexos do trabalho das Polícias Civil e Militar, e Polícia Rodoviária Federal, em todo o Estado, seguidos das estratégias montadas com o emprego do sistema de videomonitoramento e do Spia (Sistema Policial Indicativo de Abordagem). Nós investimos forte no combate ao roubo de carga, e isso tem um impacto na vida das pessoas, no preço final de diversas mercadorias, além da redução no custo do transporte e dos seguros. Continuaremos com esse foco, visando contribuir cada vez mais com a melhoria das vidas dos cearenses.”, destaca.

Crime Violento contra o Patrimônio

A estatística de roubo de carga está inserida nos Crimes Violentos Contra o Patrimônio 2, que engloba também roubo com restrição de liberdade da vítima, a residência, de veículos e contra instituições financeiras. Os cinco primeiros meses deste ano contabilizaram uma queda de 48,5% nesse indicador, com 4.931 ocorrências no ano passado, contra 2.539, no mesmo período de 2019.

No total, são 2.392 crimes a menos. A maior redução percentual foi em Fortaleza, com 53,8%: 2.613 (2018) e 1.207 (2019). Em seguida, vem a Região Metropolitana da Capital, com 50% de queda: 1.281 (2018) e 640 (2019). Depois vem o Interior Sul, com 37,5% de diminuição: 456 (2018) e 285 (2019). Por último, o Interior Norte, com 29,9%: 581 (2018) e 407 (2019).