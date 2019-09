Ceará rescinde com Zagueiro Charles

O Ceará anunciou na tarde desta terça-feira (17), a rescisão de contrato com o zagueiro Charles. O jogador vinha atuando somente em jogos da Taça Fares Lopes (Campeonato alternativo ao Campeonato Cearense), pois o mesmo estava sem espaço na equipe principal do clube.

Charles teve seu vínculo encerrado, mas deixa boas lembranças para o torcedor do Ceará. O ex-defensor do alvinegro teve passagens pelo clube nos anos de 2015 e 2016, sendo que no ano de 2015, foi um dos destaques na conquista da Copa do Nordeste (de forma invicta pelo Vovô), fazendo primeiro gol que abriria vantagem ao time de cearense sobre a equipe baiana, terminando por 2 x 1.

No total, Charles participou de 107 jogos e marcou 3 gols com a camisa alvinegra.