O Ceará segue com previsão de predomínio de céu entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões, conforme análise das condições de tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) na manhã desta segunda-feira (9).

Conforme imagem de satélite, há poucas nuvens sobre o território do estado. No Já no leste do Nordeste, há nebulosidade associada a áreas de instabilidade que se formam sobre o oceano Atlântico e se deslocam em direção ao continente, trazendo chuvas isoladas com intensidade entre fraca e moderada para aquela área.

Para o Ceará, não há expectativa de precipitações neste início de semana. Até, pelo menos, quarta-feira (11), a tendência é a mesma: céu com cobertura variada de nuvens.

Tempo seco

Típico deste período do ano, o tempo seco segue prevalecendo no interior do Ceará, principalmente. Entre este domingo (8) e hoje, a umidade relativa mínima do ar chegou a 19% em Quixeramobim e 20% em Tauá. A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como ideal a umidade do ar acima de 60%.

Além disso, altas temperaturas sem sendo registradas. Em 24 horas, a máxima absoluta foi de 36,8ºC em Jaguaribe e 36,7ºC em Sobral.