Ceará segue com tendência de chuva entre quinta e sexta-feira

O Ceará segue com tendência de chuva em determinadas áreas até esta sexta-feira (13). A previsão atualizada na manhã desta quinta-feira (12) é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

No cenário atmosférico avaliado pelos meteorologistas, observam -se nuvens baixas sobre todo o território do Estado, assim como em praticamente todo o Nordeste brasileiro.

A possibilidade de chuva apontada na previsão está relacionada às áreas de instabilidade devido à umidade relativa do ar elevada. O Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), que contribuiu para chuvas entre terça e quarta-feira, já se deslocou mais para oeste, ficando com seu centro sobre o Pará.

Para esta quinta, as precipitações deverão atingir, de forma passageira e com intensidade fraca, a faixa litorânea, Maciço de Baturité e o Cariri principalmente no período da madrugada e manhã, de intensidade fraca a moderada. Já para esta sexta-feira (13), a expectativa das condições de tempo é a mesma.

Balanço de chuvas

No intervalo entre as 7h de ontem e as 7h de hoje, balanço parcial indica chuvas em, pelo menos, quatro municípios. O maior acumulado foi em Itapipoca, com 18 milímetros.