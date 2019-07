Ceará segue firme na preparação para o Clássico Rei

O Ceará retornou aos treinos segunda feira (29), no CT Carlos de Alencar Pinto, visando o quinto confronto no ano, contra o seu maior rival, Fortaleza, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Serie A, no próximo sábado, (3), às 19 horas, na Arena Castelão.

Após derrota para o Inter, na rodada passada, o time comandado por Enderson Moreira, retoma às atividades normais e com muitos mistérios, pois os portões foram fechados para a imprensa.

A novidade para o torcedor alvinegro é a volta do jogador Thiago Carleto, que estava no departamento médico do clube tratando de uma lesão no adutor direito e poderá ser uma peça fundamental para o esquema do treinador. É possível que até o fim da semana, Carleto seja 110% recuperado da lesão. O atleta se destaca por ser muito bom em bolas paradas. Ele era titular absoluto, porém, a vaga ficou com João Lucas, desde a chegada do treinador Enderson Moreira no Ceará.

É importante ressaltar que o time do Ceará está praticamente inteiro para a próxima partida. A volta dos meias atacantes Wescley e Juninho Quixadá deixaram o setor ofensivo com mais opções para substituições durante o jogo. O meia Wescley é um dos poucos jogadores do elenco alvinegro que tem um bom retrospecto contra o maior rival, são 9 jogos presentes, 8 como titular, sendo quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.

Este será o primeiro Clássico-Rei do treinador Enderson Moreira e por isso, ele quer a total concentração do grupo que veem “pressionado” pela sua própria torcida por não ter vencido o seu maior rival neste ano.

Além disso, a partida vai ter um gostinho a mais, pois vai ser a primeira depois de 26 anos, no novo formato da Serie A. Neste jogo, o mando de campo será do Vovô, que tem 70% dos ingressos para está partida.