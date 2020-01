Ceará supera o número de empresas abertas nos últimos 5 anos em 2019

As aberturas de empresas registradas na Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC), autarquia vinculada à Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), superaram, em 2019, o número de constituições dos últimos 5 anos. Ao todo, foram 85.092 novos negócios no Ceará, enquanto que nos anos anteriores este número se manteve entre 60 e 69 mil registros. O número representa um aumento de 21,5%.

Em relação aos fechamentos, houve redução de 57% em 2019, com 31.501 extinções contra 71.796 empresas fechadas em 2018. A presidente da Jucec, Carolina Monteiro, destaca que as políticas públicas adotadas pelo Governo do Ceará para incentivar o empreendedorismo. Entre elas, o processo de simplificação de abertura e fechamento de empresas.

A maior parte do número de empresas abertas em 2019 são de Microempreendedores Individuais e Empresários, que juntos somam 78.407 registros.

Em relação aos setores, o de Serviços foi o que mais obteve aberturas de empresas com 46.536 registros, seguido do comércio com 30.621 constituições e 7.940 novas indústrias em 2019.