Ceará tem 950 mil jovens que não sabem ler ou escrever

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Ceará, cerca de 956 mil jovens de 15 anos ou mais são analfabetos.

Em valores percentuais a quantia atinge 13,3% do grupo. O Ceará saiu da 5° posição em 2017, para o 6° lugar no ano de 2018, mas o avanço ainda é pequeno e o estado possui mais que o dobro de analfabetos em comparação a média nacional, que caiu de 7,2% em 2016 para 6,8% no ano passado.

O estado é o segundo colocado do nordeste, em números absolutos, de pessoas que não sabem ler ou escrever. A região nordestina possui o maior percentual de pessoas na condição de analfabetismo, apesar de ter registrado queda de 14,48% para 13,87% na faixa de 15 anos ou mais, em 2017 e 2018, respectivamente.

