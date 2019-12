Ceará tem a maior quantidade de pluviômetros instalados entre os estados do Nordeste

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) dispõe da maior rede do Nordeste de pluviômetros instalados em centros urbanos e em áreas rurais do Nordeste. Para registrar o volume de chuva de chuva diário em cada uma das 184 cidades do Ceará, a fundação conta com uma rede de voluntários, que têm instalados pluviômetros em suas propriedades.