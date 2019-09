Ceará tem chuva em cerca de 30 municípios

O Ceará registrou, entre as 7h dessa segunda-feira (23) e as 7h desta terça-feira (24), chuvas em, pelo menos, 27 municípios. A maioria das precipitações aconteceu na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, segundo balanço parcial da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Os maiores acumulados deste período de 24 horas foram em Pedra Branca (37 mm), Acopiara (37 mm) e Tauá (34 mm). Os dados são preliminares e podem ser acompanhados por meio do ‘Calendário de Chuvas’.

As precipitações pontuais no estado se deram por conta da atuação de áreas de instabilidade atmosférica que se formaram no leste da região Nordeste – sobre o oceano – e avançaram em direção à porção continental.

Previsão

Em análise das condições de tempo realizada na manhã de hoje pelos meteorologistas da Funceme, observou-se que o sistema que provocou chuvas no Ceará entre esta segunda e a madrugada de hoje já dissipou-se. Neste momento, há poucas nuvens sobre o território cearense, principalmente no interior.

Para hoje e os próximos dois dias, pelo menos, não há tendência de novas precipitações. A previsão é de predomínio de céu entre parcialmente nublado e claro em todas as regiões.

*(Com informações da Funceme)