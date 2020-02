Ceará tem mais de 900 vagas de emprego disponíveis nesta sexta

O Sine/IDT está ofertando 912 vagas de emprego nesta sexta-feira (14). Do total, 85 disponíveis para Pessoas com Deficiência (PcDs). As oportunidades abrangem todo o Ceará: Capital, Região Metropolitana e interior.

Fortaleza concentra o maior número de vagas, sendo responsável por 358. As funções são operador de telemarketing (110), frentista (20), vendedor interno (09), dentre outras.

Desse total de oportunidades na Capital, 33 são para pessoas com deficiência (PcDs), que oferece vagas nas seguintes funções: auxiliar de linha de produção (08), operador de caixa (05), assistente administrativo (02), entre outras.

Outras regiões do interior também oferecem empregos formais. As principais localidades que apresentam maior volume de vagas são: Aracati (161), Maracanaú (64) Pecém (66)e Sobral (35).