Ceará tem pelo menos 49 mil pessoas na fila de espera por avaliação cirúrgica

Um dos maiores desafios na saúde pública no Brasil é zerar a fila de espera por cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que não são consideradas de urgência ou emergência. No Ceará, embora o número de procedimentos realizados tenha aumentado nos últimos três anos, cerca de 49 mil pacientes aguardam, ainda, por uma avaliação no serviço cirúrgico, conforme dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). O total representa o número de pessoas registradas no sistema que primeiro precisam da avaliação de um médico especialista para definir se o caso é cirúrgico ou não. Outras 8 mil pessoas, no entanto, já estão com os procedimentos agendados esperando serem chamadas.