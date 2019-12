Ceará tem possibilidade de chuva entre sexta e sábado com tempo mais firme no domingo

O Ceará segue com possibilidade de chuva entre esta sexta-feira (13) e o sábado (14). Já no domingo (15), as condições reduzem e a tendência é de apenas nebulosidade variável em todo as regiões.

Para hoje, a previsão emitida pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) é de predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões ao longo do dia, porém a faixa litorânea, Ibiapaba, o Cariri e o Sertão dos Inhamuns possuem possibilidade de chuva passageira e com intensidade variando entre fraca e moderada.

Já para amanhã, somente o litoral deve apresentar condições de precipitações, principalmente no intervalo entre a madrugada a manhã. O cenário previsto é baseado nas atuais condições de umidade associadas a áreas de instabilidade formadas a oeste do Estado.

No domingo, a expectativa é de tempo mais firme, com apenas nebulosidade variável em todo o território cearense.

Apesar da previsão indicada na manhã desta sexta, a Funceme realizará, ao longo do fim de semana, novas análises e, caso seja necessário, indicará alterações. Para acompanhar, basta acessar o site do órgão ou ainda baixar o app ‘Funceme Tempo’, disponível gratuitamente para Android e iOs.