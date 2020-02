Ceará tem previsão de chuva em todas regiões até quinta-feira

O Ceará segue com condições de chuva em todas as macrorregiões até a próxima quinta (6), pelo menos, segundo previsão do tempo realizada na tarde desta terça-feira (4) pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

O cenário favorável se dá pela atual posição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema meteorológico a contribuir para chuvas no Ceará durante o período da Quadra Chuvosa. Com sua proximidade da costa norte da região Nordeste, acaba proporcionando áreas de instabilidade e contribuindo para precipitações no Estado.

Além de chuvas isoladas ao longo do Ceará ainda na noite de hoje, a expectativa é de céu variando entre nublado e claro ao longo do dia com eventos de precipitações no centro-norte e outras mais isoladas nas demais áreas do Estado nesta quarta-feira (5). A tendência é que a Região Metropolitana de Fortaleza e a própria Capital recebam chuvas já entre a madrugada e a manhã.

Já para quinta, a área de abrangência do Estado deve reduzir, porém, todas as regiões seguirão com cenário favorável, principalmente a faixa litorânea, no Maciço de Baturité e a Ibiapaba.