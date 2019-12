Ceará tem previsão de nebulosidade variável com possibilidade de chuva no litoral entre sexta e sábado

A previsão do tempo para esta quinta-feira (26) aponta para predomínio de nebulosidade variável em todo o Ceará, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Conforme os meteorologistas do órgão cearense, a atmosfera segue estável hoje, assim, sem cenário favorável para precipitações. Em análise de imagem de satélite, observa-se poucas nuvens sobre o Nordeste como um todo. A nebulosidade mais significativa, associada à chuva, encontra-se no centro sul do Maranhão e no sul da Bahia.

Já para sexta (27) e sábado (28), a tendência é de uma maior umidade relativa do ar em relação a esta quinta, principalmente no centro norte do Estado. Este cenário pode favorecer a formação de nuvens e, junto à influência do efeito de brisa, poderá ocasionar precipitações no período da madrugada e manhã, porém, de fraca intensidade.

Com isto, a expectativa para amanhã é de possibilidade de chuva nos litorais de Fortaleza e Pecém. E, no dia seguinte, para a faixa litorânea. Ao longo do dia, o céu deve variar entre parcialmente nublado e claro.

Apesar do cenário avaliado e indicado nesta manhã, a Funceme realizará novas análises na tarde de hoje e também entre sexta e sábado. Caso sejam necessárias atualizações, serão disponibilizadas no site e também no aplicativo ‘Funceme Tempo’, disponível para Android e iOs.