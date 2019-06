Ceará terá atos da greve geral contra a reforma da Previdência em 57 cidades

A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), os sindicatos municipais filiados e demais entidades sindicais e movimentos sociais organizados preparam atos em todo o Ceará em greve geral marcada para sexta-feira (14). Os movimentos acontecem em protesto a reforma da Previdência, que é vista como o fim do direito à aposentadoria dos trabalhadores brasileiros.

Depois de organizar 10 marchas regionais contra a destruição da previdência, que mobilizou todo o estado, a Fetamce destaca que é hora de aumentar a pressão e convocar mais pessoas para a luta, através da paralisação total das atividades no país. Servidores públicos, trabalhadores do setor privado, agricultores, comerciários, profissionais liberais, entre outros cruzarão os braços contra a medida.

Segundo dados da Associação Nacional dos Auditores da Receita Fiscal do Brasil (Anfip), além de retirar direitos fundamentais ligados à aposentadoria e à seguridade, as mudanças elaboradas pela presidência atingiriam quase 90% dos 5.500 municípios do país, que enfrentariam dificuldades econômicas. Isso porque o montante de benefícios pagos pelo INSS é maior do que a arrecadação de impostos e transferências federais obrigatórias nessas cidades.