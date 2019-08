Ceará Transparente: nova funcionalidade da plataforma envolve cidadãos na elaboração do Plano Plurianual

Uma nova funcionalidade da plataforma Ceará Transparente foi lançada pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado (CGE) e da Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag) durante a 13ª edição da Bienal Internacional do Livro. Lança nessa quinta-feira (22), a nova funcionalidade intitulada, “Votação de Estratégias”, tem o objetivo de envolver os cidadãos cearenses no processo de elaboração do Plano Plurianual 2020-2023.

A funcionalidade “Votação de Estratégias” foi disponibilizada pela CGE dentro do módulo “Participação Cidadã”, da plataforma Ceará Transparente e fica aberta ao público até o próximo dia 31 de agosto. A funcionalidade permite que o cidadão, após um cadastro de perfil, busque a sua região de moradia e vote nas estratégias que mais lhe interessarem. As estratégias, por sua vez serão analisadas e após entendimento do Estado comporão o Planejamento Plurianual 2020-2023.

*(Com informações do Governo do Estado do Ceará)