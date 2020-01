Ceará vai receber 37 mil doses da vacina pentavalente

Ministério da Saúde (MS) anunciou que uma remessa de 37 mil doses da vacina pentavalente, que protege contra meningite, tétano , difteria, coqueluche e hepatite B será enviada ao Ceará na próxima quinta, 16. Os postos de todo o Estado estão sem a vacina. A quantidade enviada é suficiente para abastecer o Estado pelo período de um mês.

O governo federal promete enviar para todos os estados brasileiros um total de 1,7 milhão de doses da vacina pentavalente. Após recebimento pela Sesa, o produto passa a ser encaminhado aos municípios. Segundo nota, a assessoria de imprensa da pasta federal informou que a oferta esteve irregular entre os meses de junho e dezembro, em todo o País, por problemas com o fornecedor.

Desde 2012, o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, oferta a vacina pentavalente na rotina do Calendário Nacional de Vacinação. As crianças devem tomar três doses da vacina: aos 2, aos 4 e aos 6 meses de vida.