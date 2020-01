Cearense Bruno Foster é o grande nome do poker da região

Liderado por Bruno Foster, o poker cearense se encontra em posição de destaque no cenário nacional, segundo dados fornecidos pela Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), principal entidade de poker no país, existem mais de 10 milhões de fãs do esporte das cartas no Brasil.

Competições de renome espalhadas pelo Nordeste

O Texas Hold’em pode ser a modalidade mais popular, mas o esporte das cartas não se resume apenas a ela. Omaha, Omaha Hi Lo e Seven Card Stud são apenas algumas das diversas variantes encontradas no poker e o Ceará conta com eventos e competições para cada uma delas.

A principal competição realizada no estado é o Circuito Cearense de Poker (CCP). A competição conta com cinco etapas divididas ao longo do ano e consagra o Campeão Cearense de Poker, que na edição de 2019 foi o competidor rio-pedrense Alan Guion.

Depois de três anos chegando no pódio sem levantar o troféu de campeão, a sensação do atleta Guion foi de dever cumprido.

“Sensação massa de ter ganhado o ranking. Já tinha uns anos que eu vinha batendo na trave, se eu não me engano foram duas vezes segundo colocado e uma vez terceiro. Sempre disputando com caras bons. Um ano foi contra o Bruno Aguiar, no outro o Victor Teixeira, Júnior Bill também. Cravar esse ranking e ter a foto junto com os caras que eu acho os melhores do circuito é sensacional”, afirmou o campeão em uma entrevista ao site Portal da Cidade.

Vale mencionar que durante a competição são realizados eventos que abarcam desde modalidades como Action Clock em High Rollers até PL Omaha e similares. Foram distribuídos centenas de milhares de reais em prêmios para os diversos colocados, com Guion tendo embolsado impressionantes R$ 25 mil pela primeira posição.

Além do campeonato estadual CCP, o Ceará também faz parte do prestigiado Nordeste Poker Series (NPS). Criado em 2016, com direito a um cearense campeão do primeiro evento, atualmente o NPS é o maior circuito da modalidade na região e passa por todas as principais cidades nordestinas.

O torneio, que dura o ano todo, conta com etapas em Fortaleza, Aracaju, Maceió e Natal e recebe não apenas os melhores competidores da região nordeste, como também atraí grandes atletas de todos os cantos do país.

Competidores cearenses são destaques nacionais

Os cearenses se destacam em diversas modalidades esportivas e no poker não é diferente, com o cearense Bruno Foster sendo o principal competidor da região e um dos maiores do país.

Empresário de sucesso e dono de uma franquia da marca de roupas femininas “Couro e Cia”, criada pelo seu sócio e amigo Bruno Aguiar, Foster decidiu se aventurar no poker e tem se destacado nesse esporte da mente há anos.

O atleta é dono de um currículo invejável, que conta com uma primeira colocação na etapa de Natal do Brazilian Series of Poker (BSOP), principal campeonato da modalidade no país, assim o primeiro “November Nine” brasileiro no evento principal da World Series Of Poker (WSOP), competição equivalente a Copa do Mundo do esporte das cartas.

Outro grande nome do poker cearense é o também empresário Oderlândio Moura. O cearense começou a disputar partidas de forma profissional em 2014. Naquele ano participou de uma competição oficial e, desde então, consagrou-se como um dos grandes nomes do cenário nacional.

“Me sentia feliz jogando poker. Me apaixonei de cara no primeiro torneio que disputei. Comecei a estudar e fiz coaching para tentar entender como os principais jogadores do Brasil e do mundo jogavam e a partir daí, comecei a elaborar uma estratégia de jogo que seria mais adequada para mim”, revelou em uma entrevista ao site Diário do Nordeste.

Inclusive, a estratégia é a principal arma de Oderlândio na disputa para ficar na prateleira de cima do disputado esporte das cartas.

“É difícil. Você tem de lidar com a matemática a todo momento, pois além de ser um jogo de cartas, é um jogo estratégico e de pessoas. Cada situação tem mudanças repentinas. É preciso de um conhecimento matemático e de probabilidade para conseguir se sobressair aos demais” explicou na mesma entrevista.

Suas táticas funcionaram e além de diversos torneios de renome e uma carreira de sucesso, o cearense foi o grande campeão do primeiro World Series Of Poker Circuit realizado no Brasil. O evento contou com um field com mais de 6.500 inscrições no total e mais de 1.050 no Main Event (evento principal) e Oderlândio conseguiu bater todos para conquistar o grande prêmio de R$750.000.

Além de suas conquistas individuais, tanto Bruno Foster, na posição de líder, quanto Oderlândio Moura, como peça-chave, também são parte integral da seleção cearense no prestigiado Campeonato Brasileiro de Poker por Equipes (CBPE).

Essa competição entre estados, que não distribui premiações em dinheiro, conta com vinte equipes formadas pelos melhores jogadores do país em uma disputa pelo título de campeão.

O torneio é tão disputado e equilibrado que nenhuma seleção conseguiu o bicampeonato, mas a seleção cearense já chegou ao pódio diversas vezes e se depender de Foster e Moura o Estado deve vencer em breve.

Ceará também conta com clubes de renome

Além de campeonatos estaduais e regionais e atletas na prateleira de cima do cenário nacional, o Ceará também conta com diversos clubes de poker de renome, com o AX Poker Club sendo um dos principais estabelecimentos da região.

Aberta em 2008, localizado na Av. Santos Dumont, 5420 – Cocó em Fortaleza e com amplo horário de funcionamento, a casa é a principal sede do já mencionado Circuito Cearense de Poker e conta com uma estrutura completa capaz de atender desde entusiastas iniciantes que estão apenas começando a disputar suas primeiras partidas até competidores profissionais em busca de desafios.

Poker cearense é referência nacional

Munido dos cearenses Bruno Foster e Oderlândio Moura e casa de diversos clubes e campeonatos de grande destaque, o poker praticado no Ceará já é referência nacional e essa combinação indica um futuro brilhante para a modalidade na região.

(*)com informação da Confederação Brasileira de Texas Hold’em