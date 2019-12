Cearenses movimentam Centro de Fortaleza com compras neste fim de dezembro

Deixar as compras para a última hora ainda é algo recorrente e em Fortaleza não é diferente. Chegado este dia 28 de dezembro, reta final do ano, muitos cearenses ainda percorrem o Centro de Fortaleza atrás das últimas compras fazendo com que a lotação nas lojas de rua aumentasse de forma acentuada.

De acordo com levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Ceará (Fecomércio-CE), a taxa percentual de intenção de compras dos consumidores neste mês de dezembro chegou à 54,2%. O índice é maior do que os 42,6% que pretendiam realizar compras em novembro e superior aos 47% de dezembro do ano passado.

A maioria dos entrevistados pela Fecomércio revelou que desejam comprar itens de vestuário (38,2%). Em seguida vem os calçados (29,6%) e televisão (14,6%).