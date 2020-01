Cearenses precisam ficar atentos aos dados atualizados no CadÚnico para manter ou conquistar benefícios sociais

As famílias pobres que dependem de programas sociais do Governo Federal devem ficar atentas para manter atualizados dados do Cadastro Único, o chamado CadÚnico. O sistema é a porta de entrada da população mais carente para os benefícios sociais. Entre esses benefícios, estão a tarifa social de energia elétrica, o Bolsa Família e a carteira do idoso.

Manter as informações em dia é a garantia de acesso a esses auxílios. Somente, com o Bolsa Família, são 1 milhão e 47 mil famílias beneficiadas. O CadÚnico, que foi criado em 2001, conta com 15 programas sociais do governo e, para quem deseja manter os benefícios ou alcança-los, o primeiro passo é buscar orientação no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) em cada município do Interior do Estado ou da Grande Fortaleza. Em muitas localidades, o próprio Cras faz o cadastramento.

A manutenção do cadastro é por conta da Caixa Econômica Federal, enquanto o Ministério da Cidade fica responsável por gerir as informações. Uma observação importante: ter o CadÚnico não é garantia do acesso aos programas sociais. Caso seja selecionada, a manutenção do cadastro atualizado permite a participação. Do contrário, o benefício pode ser interrompido. Por isso, as famílias devem informar mudança de endereço ou de apenas algum membro, vínculos trabalhistas ou de renda.

Outra questão: o CadÚnico é o caminho, também, para programas estaduais e municipais. Além disso, vítimas de desastres devem fazer o cadastro para ter acesso a fundos de emergência para a população.

Confira as informações com o correspondente do Jornal Alerta Geral, Sátiro Sales: