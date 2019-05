Cearenses têm até hoje para se vacinar contra a gripe nos postos do Estado

Hoje é o último dia da Campanha de Vacinação contra a Gripe no Ceará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (Sesa), todos os postos de saúde ainda têm doses da vacina disponíveis e não há previsão de prorrogação do prazo para realizar a imunização.

Quem tomou a vacina contra a gripe em campanhas anteriores, e está no grupo prioritário, também precisa se vacinar. O prazo encerra nesta sexta-feira, às 17h.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da Sesa, Daniele Queiroz, afirma que o Ceará atingiu cerca de 80% da população, mas ainda não é suficiente.