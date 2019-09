CeArt participa da 10ª Fortaleza Liquida com descontos de até 50%

Com o apoio do Governo do Estado, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Fortaleza realiza a décima edição da campanha Fortaleza Liquida, que este ano conta com a participação da Central de Artesanato do Ceará (CeArt), equipamento de fomento ao artesanato cearense da Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos. Entre mais de cinco mil lojas participantes, a CeArt oferece descontos de até 50% em tipologias variadas até o dia 9 de setembro.

Com mais de 15 mil peças na campanha, a Central oferece 30% de desconto em todo o setor de redes e cerâmica e 50% na seção de palha.

“Itens de decoração, utensílios domésticos, acessórios e muitas outras peças podem ser adquiridas com um preço muito atrativo, expandindo o potencial de alcance do nosso artesanato e dando aos clientes a oportunidade de concorrer a prêmios”, destaca a coordenadora do desenvolvimento do artesanato do Ceará, Patricia Liebmann.

A cada R$ 50 em compras, os clientes recebem um cupom que permite concorrer a um carro modelo Corolla, uma moto Honda e três caminhões de prêmios. Os vendedores dos cinco cupons ganhadores receberão um vale-compras no valor de R$1 mil. Pagando com o cartão na máquina Rede ou Pop Credicard, o consumidor recebe dois cupons e, se a compra for feita nessas máquinas com o cartão Elo, o cliente recebe três cupons a cada R$ 50.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará