Cedro recebe 150 mil alevinos pelo Projeto de Peixamento, nesta sexta-feira

O Centro-Sul cearense será beneficiado nesta sexta-feira (31), com mais uma ação do projeto peixamento. O município de Cedro vai receber cerca de 150 mil peixes recém-nascidos. A solenidade de entrega do Projeto de Peixamento dos Reservatórios Públicos está prevista para acontecer na manhã desta sexta, no açude Saco da Telha, com a presença do secretário do Desenvolvimento Agrário, De Assis Diniz; e do secretário executivo de Pesca do Desenvolvimento Agrário, Antônio Nei de Sousa.

Lançado em outubro, o Projeto Peixamento das Barragens Públicas já entregou mais de 4 milhões de alevinos em 713 açudes públicos localizados em 78 municípios cearenses. A meta é distribuir 5,5 milhões de alevinos até o primeiro trimestre de 2020 e beneficiar 60 mil famílias. O investimento do Governo do Ceará é de R$ 800 mil e a estimativa de produção é de 1.200 toneladas.

Nesta semana, também acontece o peixamento nos municípios de Senador Pompeu, Piquet Carneiro e Banabuiú, totalizando a entrega de 410 mil alevinos durante a última semana de janeiro.

O objetivo da iniciativa é repor os estoques dos reservatórios públicos, aumentando a produção pesqueira do estado e gerar renda e oportunidades de trabalho para o homem do campo e os pescadores artesanais. Para participar do projeto, basta solicitar junto as prefeituras, associações, sindicatos e colônias de pescadores por meio de ofício ou e-mail.