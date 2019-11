CEE conclui inscrições para treinamento sobre os sistemas Sisp e Sisprof

O Conselho Estadual de Educação do Ceará (CEE) encerra nesta segunda-feira (11), as inscrições de interessados em participar de treinamento gratuito sobre os sistemas de Informatização e Simplificação de Processos (Sisp) e de Informação e Simplificação de Processos das Escolas Profissionais (Sisprof).

A capacitação será realizada nos dias 12 e 13 de novembro, na sede do CEE (Rua Napoleão Laureano, 500, Bairro de Fátima, Fortaleza-CE). No primeiro dia, o treinamento será sobre o Sisp, ficando o dia seguinte para o treinamento sobre o Sisprof.

A capacitação é voltada para dirigentes de escolas, servidores dos Credes e de secretarias municipais de Educação e outros atores do Sistema Estadual de Educação.

Para participar, basta encaminhar o pedido para o e-mail: sisp@cee.ce.gov.br, informando o nome completo e a instituição a que esteja vinculado. O Conselho não estipula número máximo de inscritos. O objetivo é viabilizar o pleno conhecimento e utilização dos sistemas Sisp e Sisprof.

O Sisp versa sobre processos de instituições de ensino regular, enquanto o Sisprof incide sobre processos de escolas profissionalizantes. Ambos permitem o registro dos estabelecimentos de ensino junto ao CEE, além do armazenamento de informações essenciais sobre a estrutura educacional de cada unidade.

Os sistemas foram criados pela equipe técnica do Conselho com a finalidade de receber, controlar e agilizar todos os dados da rede de ensino do Estado do Ceará. Com a sua utilização, as escolas não necessitam enviar processos volumosos para análise por parte do CEE.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará