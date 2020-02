Célio Studart oficializa pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza

O deputado federal Célio Studart (PV-CE) anunciou, neste sábado (15), sua pré-candidatura à Prefeitura de Fortaleza. O evento contou com a presença de dezenas de pré-candidatos a vereador, filiados ao Partido Verde e simpatizantes.

Para o deputado, é possível, mais uma vez, vencer a política tradicional cearense.

“Sim, nós podemos ir ao segundo turno, porque apresentamos um modelo do qual muitos estão esquecidos: não é mais a constelação de partidos, de dinheiro, de tempo de TV, que domina as urnas no Brasil. Tem sido aqueles que têm conquistado corações e mentes com fidelização do cidadão que acredita em um novo País, que acredita em um novo Ceará e que acredita numa nova Fortaleza”, discursou.