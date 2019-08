Censo Escolar aponta crescimento na quantidade de alunos matriculados na rede de ensino de Juazeiro do Norte

A rede pública municipal de ensino de Juazeiro do Norte apresentou uma aumento na quantidade de alunos matriculados. De acordo com o resultado preliminar da 1ª etapa do Censo Escolar deste ano, foram contabilizadas 32.148 matrículas na rede, um aumento de 2,1%.

O estudo coletou dados de escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares em sala de aula e de todas as unidades educacionais do município. De acordo com o levantamento, o município também apresentou uma alta de 4,9% na matrícula da Educação Infantil, com 7.265 crianças matriculadas na rede.

As informações prestadas no Censo 2019 servem de base para o Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará, a Spaece, e integra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB).