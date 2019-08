Centec e Secitece capacitarão 200 pessoas em Santa Quitéria nesta quarta

A Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior (Secitece) e o Instituto Centec realizarão, nesta quarta-feira (2), às 19h, a certificação de 200 pessoas em cursos das áreas de gestão e negócios, informação e comunicação e produção industrial. As formações aconteceram no Centro Vocacional Tecnológico (CVT) do Centec em Santa Quitéria. Estarão presentes o presidente do Centec, Silas Alencar, o diretor de Extensão Tecnológica e Inovação, Hermínio Lima, e o coordenador do CVT, Lucileudo Gomes.

No primeiro semestre de 2019, a unidade do Centec em Santa Quitéria capacitou 352 pessoas em 21 diferentes cursos. As ações acontecem com a parceria da Prefeitura de Santa Quitéria e tem como público-alvo os servidores públicos e profissionais terceirizados contratados pelo município, além da população em geral.

Um dos cursos realizados foi o “Confeccionador de Calçado de Couro”, que teve o apoio da empresa de calçados “Democrata”, que absorveu 95% da turma. Uma ação inédita no município foi a capacitação em “Mapeamento e Gestão de Processos” realizado para gestores, coordenadores, diretores, professores e técnicos ligados às Secretarias Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social e Administração, com carga horária de 120 horas aula. O CVT Santa Quitéria também acolheu, no primeiro semestre, o Projeto de Inclusão Sociodigital (PISD), com diferentes módulos de capacitação.

*com informações do Governo do Estado do Ceará