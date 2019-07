Centec oferece análise do leite a baixo custo para pequenos produtores do Sertão Central

Com o objetivo analisar a qualidade da produção leiteira do Sertão Central cearense, a Faculdade de Tecnologia Centec (Fatec) de Quixeramobim possui, desde dezembro de 2018, um laboratório para análise da qualidade do leite que oferece os serviços a baixo custo para os pequenos produtores da região.

Antes, as amostras precisam ser enviadas para uma empresa realizar o serviço fora do Estado. Agora, por meio das análises laboratoriais – como dos índices de gordura, proteínas, lactose, contagem de células somáticas, dentre outros – os produtores poderão adequar a alimentação dos animais com maior agilidade.

O equipamento conta com a parceria da Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial do Ceará (Nutec) e realiza as seguintes análises: CCS/CPP (CBT), composição e fraudes. Os interessados podem entregar as amostras de leite cru nos seguintes dias e horários: segunda a quarta: 8h às 11h e 13h às 17; quinta-feira: 8h às 11h.

A Fatec Sertão Central já realizou uma capacitação para orientar os produtores a realizar corretamente a coleta de amostras do produto para garantir resultados seguros. Em caso de dúvidas, entre em contato com a faculdade do Centec. A tabela de preços para pequenos produtores está disponível aqui. Os valores do serviço para grandes empresas são disponibilizados sob consulta.

Laboratório de análise da qualidade do leite do Sertão Central (LAQLeite).