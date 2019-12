Centec oferece especialização em gado de leite em Quixeramobim

O Instituto Centec está com inscrições abertas para a pós-graduação lato sensu em gado de leite na Faculdade de Tecnologia (Fatec) Sertão Central, em Quixeramobim. Os interessados podem realizar inscrição até a data de início das aulas: 17 de janeiro de 2020. O corpo docente é formado por professores doutores, mestres e especialistas da própria faculdade e convidados.

Segundo o diretor da Fatec, Jardel Paixão, “esta é uma das áreas que mais tem crescido no setor do agronegócio, pois a produção de leite tem grande potencial tanto para consumo interno, quanto para exportação. Vamos promover, neste curso, que é 100% presencial, uma excelente interação entre a teoria e a prática, com foco em atividades que estão sendo mais demandadas pelo mercado de trabalho, como laticínios, produção de forragem e comercialização de ração para bovino de leite”, explica.

Podem participar do processo seletivo profissionais graduados nas áreas de: Medicina Veterinária, Zootecnia, Tecnólogo em Agronegócio, Irrigação e Drenagem, Recursos Hídricos e Irrigação, Engenharia agronômica, Engenharia Agrícola ou áreas afins. Algumas das disciplinas que serão estudadas são: cadeira agroindustrial do leite, sistema de produção, manejo alimentar, recuperação de pastagens, projetos de irrigação, manejo reprodutivo, melhoramento genético, qualidade do leite, dentre outras.

As aulas acontecerão em um fim de semana por mês, às sextas-feiras (18h às 22h), sábado (8h às 12h; 14h às 18h; 19h às 22h) e domingo (8h às 12h; 14h às 18h). A taxa de matrícula custa R$ 150,00 e a mensalidade será de R$ 250,00 em 17 meses. A especialização tem duração prevista de 17 e 20 meses.