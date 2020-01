Centro cirúrgico do IJF deve funcionar na primeira quinzena de fevereiro

A nova estrutura para realização de cirurgias do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, deve ficar pronta até a primeira quinzena de fevereiro próximo, de acordo com o prefeito Roberto Cláudio. De acordo com a prefeitura de Fortaleza, ainda estão sendo feitos ajustes elétricos, mas a expectativa é que o IJF, o maior hospital da capital cearense, dobre a capacidade cirúrgica quando as obras estiverem concluídas.