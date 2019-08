Centro Cultural Banco do Nordeste divulga programação da próxima semana com muita música

A música é destaque na programação do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB Fortaleza) neste fim de semana. A banda Os Muringa apresenta-se ao meio-dia desta sexta-feira (23), dentro do Cardápio Musical. Já o cantor Edinho Vilas Boas canta o repertório de Geraldo Azevedo, no sábado, às 18h30. Logo em seguida, às 20h, o sanfoneiro Freitas Filho homenageia Dominguinhos em show instrumental. A programação é completamente gratuita e ainda inclui apresentação de teatro e o programa Conversas Filosóficas.

Tributos

Dono de uma das vozes marcantes do cenário local, reconhecido como melhor intérprete do Festival de MPB do Conservatório de Tatuí (SP), destaque pelo cuidado no trato com a Música Popular Brasileira, Edinho Vilas Boas presta uma homenagem ao grande cantor e compositor pernambucano Geraldo Azevedo.

Nascido e criado em Fortaleza, Freitas Filho, desde os 14 anos, tem a sanfona como instrumento único de trabalho, por conta do bom gosto musical de seu pai. Já se apresentou ao lado de artistas de nível nacional como o seu homenageado Dominguinhos, Elba Ramalho, Fagner, Beto Barbosa, Fausto Nilo, Tarcísio Sardinha, entre outros. É integrante (solista) da Orquestra de Sanfonas do Ceará. Em sua sanfona caminham juntos o sertão e o jazz. Com apenas 21 anos de idade, executa em seu trabalho solo o que há de melhor na música brasileira.

Música regional

Criado em 2009, os Muringa é um grupo formado por jovens músicos que se uniram com ideal em comum: difundir a cultura nordestina através do autêntico forró. Eles vêm de forma irreverente para expandir a musicalidade nordestina com alegria e descontração, com o objetivo de fazer um forró jovem sem deixar de lado o regionalismo. Suas influências são Luiz Gonzaga, Trio Nordestino, Trio Virgulino, Dominguinhos, Alceu Valença, Petrúcio Amorim, Dorgival Dantas, Falamansa, entre outros. Em 2010, lançaram seu primeiro CD, intitulado “Meu forró é pé-de-serra”. Em 2011, lançaram o segundo disco, “Os Muringa i é bom”. Recentemente a banda gravou o CD denominado “Os Muringa – forró universitário com pós-graduação”.

Conversas Filosóficas

No sábado, 24, de 14h às 18h, acontece o programa Conversas Filosóficas, discutindo o tema “O fardo da responsabilidade pessoal”, com Átila Amaral Brilhante. Ele é doutor em Teoria Política, pela University College de Londres, mestre em Filosofia pela PUC de Campinas e graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), onde atualmente atua como professor adjunto.

Antes, na sexta-feira, 23, 19h, o CCBNB Fortaleza apresenta uma comédia: “E pensar que tudo isto é oco!”, com o grupo Bandeira das Artes. Na peça teatral, Miguel Travoso, um sujeito entediado da vida e obcecado pela ideia do suicídio, recebe inesperadamente em seu apartamento a visita de Roberta Simpson, uma vendedora de planos funerários. Ela fará de tudo para empurrar-lhe um pacote promocional que inclui, entre outras regalias, uma viagem para Nova Iorque, onde ele participará de uma confraternização no escritório matriz da companhia, situado no World Trade Center, em pleno 11 de setembro de 2001. Esta proposta poderá mudar sua vida… ou sua morte!

Serviço

Dia 23, sexta-feira

Show de forró com a banda Os Muringa, às 12h

Comédia teatral “E pensar que tudo isto é oco!”, com o grupo Bandeira das Artes, às 19h

Dia 24, sábado

Programa Conversas Filosóficas, com o professor Átila Amaral Brilhante, às 14h

Show-tributo a Geraldo Azevedo, com o cantor Edinho Vilas Boas, às 18h30

Show-tributo a Dominguinhos, com o sanfoneiro Freitas Filho, às 20h

Local: CCBNB Fortaleza (Rua Conde d’Eu, 560 – Centro)

Contato: (85) 3209-3500