Centro Cultural Dragão do Mar fecha neste sábado por conta de reforma

Foram relatadas denúncias de roubos, arrastões e brigas circularam nas redes sociais. A presença dos brincantes no local não faz parte da agenda oficial de pré-carnaval do Dragão. Na quarta-feira (29), o Dragão se pronunciou em relação às denúncias de violência na região.

Tem circulado nas redes sociais e na imprensa relatos sobre tumultos causados durante uma suposta programação de pré-carnaval realizada pelo Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, nos últimos finais de semana. O CDMAC vem a público esclarecer que o pré-carnaval do Dragão é o Chão da Praça, cuja programação somente terá início no dia 06 de fevereiro, na Praça Verde do Dragão do Mar. Conforme apurado junto à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), os incidentes mencionados ocorreram na Praça Almirante Saldanha, não tendo ocorrido nos espaços, nem no contexto das programações do centro de arte e cultura, explica o comunicado.

Por conta da decisão, as atividades agendadas para o sábado foram realocadas. A sessão especial do filme “Açúcar” ficou para o domingo (2). Logo após a projeção, o público participa de debate com um dos diretores da obra, o cineasta Sérgio Oliveira. O Dragão do Mar informa que a agenda nos próximos sábados de fevereiro segue normal. Entretanto, qualquer tipo de alteração será informada ao público.

Confira a íntegra da nota

Em virtude dos transtornos causados pela programação não oficial de pré-Carnaval que tem ocorrido, aos sábados, nas proximidades do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, na Praça Almirante Saldanha, o CDMAC fechará neste próximo dia 1º de fevereiro. Neste momento, o centro de arte e cultura também passa por reforma, o que o impede de receber qualquer excesso de público. Neste sábado, também estaremos providenciando a lavagem das caixas d´água.

O CDMAC será reaberto no domingo (2), com retorno normal à programação. A sessão do longa “Açúcar”, seguida de conversa com o diretor Sérgio Oliveira, que ocorreria no sábado, será realizada no domingo (2), às 19h30.

