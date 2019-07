Centro de Cultura Popular Mestre Noza em Juazeiro do Norte é reinaugurado

O Centro de Cultura Popular Mestre Noza, em Juazeiro do Norte, foi reinaugurado nessa quinta-feira (25). O local é um espaço de produção e comercialização de peças de artesões da região. A reinauguração contou com a presença de representantes da equipe da Coordenadoria de Artesanato do Ceará(CeArt) e Universidade Regional do Cariri(Urca).

A abertura do local trouxe um novo espaço destinado a xilogravura, com peças do xilógrafo José Lourenço. O artista faz parte da Lira nordestina, da Urca, mesmo local onde funciona a Associação dos Artesãos do Padre Cícero, com escultores em madeira, barro, metal, entre outras tipologias do artesanato.

Além disso, o novo Centro de Cultura Popular Mestre Noza vai proporcionar mais conforto para os produtos e assim criar um interação aos visitantes. Também ganhou um melhor armazenamento das obras que fazem parte do seu acervo. A maior preocupação do Governo do Estado e da Prefeitura do Juazeiro do Norte foi em construir um espaço que valorize a cultura através do artesanato e proporcionar um renda para as famílias da região.