Centro de Fortaleza recebe campanha para combater Hepatite C

A Campanha da Hepatite Zero 2019 acontece em todo o País até domingo (28), das 10h às 17h. Em Fortaleza, o teste gratuito está disponível na Rua Clarindo de Queiroz, 1745, Centro. A campanha é realizada pelo Rotary Grupo de Ação para Erradicação da Hepatite

Com alcance mundial, o objetivo é promover a erradicação da doença por meio da distribuição e realização de testes grátis de Hepatite C. O projeto é promovido pelo Rotary Club, em parceria com o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM) e com a Associação Brasileira de Portadores de Hepatite (ABPH).

De acordo com a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), o grupo de risco em relação à Hepatite C é composto por doentes renais em hemodiálise, pessoas com o vírus HIV, indivíduos que já fizeram uso de drogas injetáveis ou cocaína inalada, pessoas com múltiplos parceiros sexuais, entre outros.

Dados do Ministério da Saúde apontam que 700 mil pessoas são portadoras de hepatites virais no Brasil. Silenciosa, a hepatite C é o tipo que mais acomete os brasileiros: são 11,9 casos para cada 100 mil habitantes.

Serviço

Campanha da Hepatite Zero 2019

Data: até dia 28 de julho de 2019

Horário: das 10 às 17 horas

Local em Fortaleza: Rua Clarindo de Queiroz, 1745 , Centro

Mais informações da campanha: www.facebook.com/hepatitezero